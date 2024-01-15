حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بمشاهدات واسعة من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته على حساباتهم الرسمية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مواطنون خلجيون وهم يطوفون بالكعبة المشرفة أثناء أدائهم العمرة. ولم ينسى المواطنون الذين قيل أنهم سعوديون ويمنيون الشعب السوداني, حيث خصصوا دعواتهم أمام بيت الله الحرام للسودان والجيش السوداني بأن ينصره في الحرب الدائرة الآن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مواطنون سعوديون ويمنيون يدعون الله أثناء طوافهم بالكعبة المشرفة أن ينصر الجيش السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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