حركة العدل والمساواة السودانية تعلن مقاطعتها لورشة تشارك فيها مليشيات الدعم السربع

حركة العدل والمساواة تلقت حركة العدل والمساواة السودانية دعوة من منظمة برو مديشين الفرنسية للمشاركة في ورشة لبحث اتفاق جوبا للسلام في ظل الحرب، بحضور الموقعين على اتفاقية جوبا لسلام السودان من مسار دارفور. اكدت الجهة المنظمة عدم مشاركة مليشيا الدعم السريع المتمردة في الورشة في ردها على استفسار تقدمت به حركة العدل والمساواة السودانية. تعلن حركة العدل والمساواة السودانية اعتذارها عن المشاركة في الورشة المعنية إذ تأكد لها ان الجهة المنظمة قدمت الدعوة لمليشيا الدعم السريع للمشاركة في فعاليات الورشة وهو ما تعتبره الحركة اخلالاً بشرط مشاركتها. تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية ان مخرجات اعلان جدة لوقف العدائيات الموقع في الحادي عشر من مايو المنصرم والقاضي بخروج الدعم السريع من الاعيان المدنية يمثل الاساس لوقف الحرب وترى ضرورة التزام مليشيا الدعم السريع بتنفيذ بنود الاعلان كشرط للجلوس إليها في اي محفل. هذا ما لزم توضيحه،،، حسن ابرهيم فضل نائب امين الاعلام 22 يناير 2024

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