شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة مع بعض الشباب خلال حفل بالسعودية

عادت الفنانة السودانية شهد أزهري, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة شهد, خلال المقطع وهي تغني في حفل بالمملكة العربية السعودية وفقاً لما أكد المتابعون. ودخلت الفنانة المثيرة للجدل في وصلة رقص مثيرة مع بعض الشباب الحاضرين للحفل بطريقة أثارت غضب المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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