قال مدير شبكة زين للاتصالات بالسودان الفاتح عروة: في الوقت الذي بدأنا فيه إصلاح الشبكة بالجنينة ونيالا قامت قوات الدعم السريع بإيقاف مولدات الكهرباء عن مركز البيانات الرئيس للشركة بالخرطوم ما تسبب لقطعها في السودان كله. الجزيرة – السودان

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