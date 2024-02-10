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الفاتح عروة: في الوقت الذي بدأنا فيه إصلاح الشبكة بالجنينة ونيالا قامت قوات الدعم السريع بإيقاف مولدات الكهرباء

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال مدير شبكة زين للاتصالات بالسودان الفاتح عروة: في الوقت الذي بدأنا فيه إصلاح الشبكة بالجنينة ونيالا قامت قوات الدعم السريع بإيقاف مولدات الكهرباء عن مركز البيانات الرئيس للشركة بالخرطوم ما تسبب لقطعها في السودان كله.

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الجزيرة – السودان

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محررين الخليج 365

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