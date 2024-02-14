ستعود مدني وسيدخلها الجيش السوداني والأجهزة الأمنية الأخري ومعهم كتائب وجحافل المقاومة الشعبية

ستعود مدني بإذن الله ظافرة ومنتصرة .. سيدخلها الجيش السوداني والأجهزة الأمنية الأخري ومعهم كتائب وجحافل المقاومة الشعبية ..

• ستعود مدني لأن هذه هي إرادة ورغبة أهل السودان وأهل ولاية الجزيرة الذين ظنّت مليشيا التمرد وخونتها أنها ستجد ترحيباً في أرض الصالحين والقانتين .. فإذ بها تجد اللعنات والسخط والغضب الساطع الذي أشعل نار المقاومة الشعبية ..

• ستكتب عودة مدني نهاية مأساوية لزواج حصان مليشيا التمرد من ( أتان) حمار الحرية والتغيير والذي كانت ثمرته (بغلة) حركة تقدم والتي لن تقدم جديداً في الأفكار والمواقف .. لايعرف شتات المليشيا وقحت أن البغل عقيم وهي سنة الله في الخَلْق .. والآفاق !!