قالت لجان مقاومة مدني، إنّ مليشيا الدعم السريع لا زالت تمارس شتى أنواع الانتهاكات بالولاية، حيث قامت باقتحام بعض القرى غرب الولاية منها “ود البليلة وطابت” وقرى بجنوب الولاية منها “الدوحة، تباخة وشبونات”.

وأضافت لجان مقاومة مدني في بيان لها: “خلفت هذه الاقتحامات مجموعة من الوفيات بين سكان هذه القرى، ومع استمرار انقطاع جميع شبكات الاتصالات بولاية الجزيرة – التي قطعتها المليشيا – تزداد انتهاكاتها التي صارت تستهدف المواطن فقط”. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر لجان مقاومة مدني: مليشيا الدعم السريع لا زالت تقتحم قرى الجزيرة وتنتهكها وصارت تستهدف المواطن فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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