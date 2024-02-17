قال السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة : تهانينا الحارة لجنود وضباط القوات المسلحة في منطقة أمدرمان العسكرية بقيادة الفريق ياسر العطا علي الانتصارات في العاصمة الوطنية أمدرمان والتهنئة موصولة للقائد العام الفريق اول البرهان وهيئة الأركان علي الجهد الجماعي والمهنية العالية التي أداروا بها حرب المدن محافظين علي ارواح وممتلكات المواطنين والبنيات الأساسية. ان تحرير أمدرمان نعتبره بداية انهيار واستسلام مليشيا الدعم السريع التي شرع قادتها بالفعل في الهروب الي جنوب دارفور وليبيا وتشاد واحتمي بعضهم بزعيم المحاميد الشيخ موسي هلال. البلد نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر مبارك الفاضل: انهيار واستسلام مليشيا الدعم السريع التي شرع قادتها بالفعل في الهروب الي جنوب دارفور وليبيا وتشاد واحتمي بعضهم بزعيم المحاميد الشيخ موسي هلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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