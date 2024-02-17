السيسي: معركة الكرامة التي تخوضها القوات المسلحة ماضية لبلوغ غاياتها لحسم التمرد والميليشيات

قالت قوى الحراك الوطني برئاسة التجاني السيسي بأن معركة الكرامة التي تخوضونها القوات المسلحة ماضية لبلوغ غاياتها لحسم التمرد والميليشيات الداعمة لها ومواجهة المهددات الداخلية والمؤامرات الخارجية التي تستهدف بلادنا. جعفر الميرغني: نؤكد ثقتنا في الجيش وقدرته على مواصلة الانتصارات لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. الجزيرة – السودان

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