الفنان الجماهيري عاطف السماني يعلق على شائعة وفاته: (مافي زول بموت ناقص عمر .. والموت ما شماتة بشيل السمح والشين)

نشر الفنان السوداني الشاب عاطف السماني، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رد من خلالها على الأنباء التي انتشرت اليوم السبت وأشارت إلى استشهاده في إحدى المعارك الدائرة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن أنباء راجت بكثافة، لكن مقربين من عاطف قاموا بنفيها مبينين أن ما حدث كان عبارة عن تشابه أسماء باستشهاد شخص في جزيرة توتي يحمل نفس الاسم.

وأنهى الفنان الجماهيري الجدل بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه:

(مافي زول بموت ناقص عمر .. والموت ما شماتة بشيل السمح والشين.. نطمن الأهل والاحباب داخل وخارج الوطن الحبيب.. وشكرا لكل من اتصل وسأل وان شاء الله بإذن الله.. حترجعوا بيوتكم قريب.. النصر لقواتنا المسلحة السودانية.. محبتي واحترامي وتقديري للجميع).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)