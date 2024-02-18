تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة حديثة للمذيعة السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت نجمة قناة النيل الأزرق, والسروق, والحدث السابقة بإطلالة لفتت أنظار المتابعين. وخطفت مذيعة قناة سكاء نيوز عربية الأضواؤ بإطلالها الأنيقة من داخل أستوديوهات القناة والتي أشعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي وجعلت الجمهور يتسابق على نشر تعليقات الإشادة والغزل على شاكلة: (ملكة جمال السودان والوطن العربي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تشعل مواقع التواصل بإطلالة ملفتة والجمهور يتغزل (ملكة جمال السودان والوطن العربي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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