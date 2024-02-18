تصدر مقطع فيديو لمقاتل بالجيش السوداني وهو يبكي فرحاً بعد الإنتصار الأخير للقوات المسلحة في معركتها ضد قوات الدعم السريع بأم درمان قائمة المقاطع الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ذرف المقاتل الملقب باسم “ود العمدة” الذي ظهر وهو يرتدي عصابة حمراء, دموع الفرح وسط هتافات زملائه الذين عانقوه بفرح كبير. وفي أول مبادرة قامت محامية سودانية بإهداء البطل “ود العمدة” سيارتها الخاصة “أكسنت” موديل 2015 اعجاباً بتضحياته الكبيرة. وكشف الشيخ محمد هاشم الحكيم في تدوينة له رصدها محرر موقع النيلين عن إهداء المحامية سلمى ابراهيم عطا المنان, سيارتها للمجاهد “ود العمدة”. وكتب الحكيم في تدوينته التي وجدت اهتمام الأسافير: (أهدت سيارتها – اكسنت 15 – للبطل ود العمدة صاحب العُصابة الحمراء ودموع الفرحة عند التقاء الجيشين المحامية سلمى ابراهيم عطا المنان تبحث عن المجاهد ود العمدة..شكرا بنت الرجال). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. محامية سودانية تهدي مقاتل بالجيش السوداني ظهر وهو يذرف دموع الفرح بعد انتصارات القوات المسلحة الأخيرة سيارتها الشخصية (أكسنت) وتبحث عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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