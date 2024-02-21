ادارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الاحمر تدعو الي تضافر الجهود الرسمية والشعبية والمنظمات لمكافحة المخدرات

تفعيلاً للادوار المجتمعية للحد من انتشار وتعاطي المخدرات نظمت ادارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الاحمر محاضرات وورش عمل توعوية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها بالولاية تستهدف الشباب تحت شعار (لا للمخدرات) وذلك عبر ادارة مكافحة المخدرات فرع الشؤون الفنية بالإدارة واللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات بالولاية بالتنسيق مع منظمة الهلال الاحمر السوداني ووحدة علاج الإدمان بالولاية والقانونين والأطباء النفسيين.

العقيد شرطة أنور مصطفى مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الاحمر اوضح ان استراتيجية مكافحة المخدرات تقوم علي ثلاثه محاور مهمة منها محور مكافحة المخدرات وهو ماتقوم به الأجهزة الضبطية اضافة الي محور التوعية والارشاد وهو ماتقوم به وسائل الاعلام المختلفة.

في التوعية بمخاطر المخدرات اضافة الي محور التأهيل وعلاج الإدمان عبر وحدة علاج الإدمان بالمستشفي التعليمي بولاية البحر الاحمر ، مشيرا ان ادارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الاحمر تقوم بعمل محاضرات وورش عمل وسمنارات توعوية سنوية تستهدف شريحة الشباب وتعريفهم باهمية خطورة المخدرات وما تسببه من خطورة علي حياة الانسان ، مبينا تلك المحاضرات يتم تنفيذها سنويا ، حيث نفذت الادارة خطة العام ٢٠٢٣م بعمل عدد (١٣٠) محاضرات توعوية من اصل(١٥٠) محاضرة بجانب عقد عدد(١٠) دورات تدريبية و(١٥) ورشة عمل اضافة الي (٥) لقاءات تفاكرية يتم تنفيذها ادارة مكافحة المخدرات عبر فرع الشؤون الفنية بالتنسيق مع اللجنة الفرعية بمكافحة المخدرات ومنظمات المجتمع المدني بالولاية بالتنسيق مع وحدة علاج الإدمان بصورة منتظمة بالمستشفي التعليمي للعلاج النفسي بولاية البحر الاحمروعلاج حالات الإدمان التى ترد إلي المركز والجهات المختصة كالطبيب النفسي و القانونين ومنظمات المجتمع المدني.