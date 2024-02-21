نشرت الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري مقطع فيديو حديث عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشفت الفنانة لجمهورها عن تعرض جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للسرقة. وطالبت أزهري محبيها بعدم التعامل مع الشخص الذي قام بسرقة الحسابات, علماً بأنه ظل طوال الفترة الماضية يرسل رسائل لمتابعيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تخرج في مقطع تكشف من خلاله تعرضها لعملية سرقة على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.