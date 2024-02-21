شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تتغزل في الناشط الشهير “صرفة” (يا ود يا حتة يا باسطة يا سكر) وتقدم له دعوات صالحات

عبرت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, عن إعجابها بحديث الناشط الشهير “الإنصرافي” الذي اشتهر بظهوره في بث مباشر يحكي من خلاله ما يدور في السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قدمت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة الدعوات الصالحات للانصرافي بأن يحفظه الله.

كما تغزلت إنصاف مدني في الناشط الشهير الذي تحدث عنها أكثر من مرة في “بثه المباشر” وقالت ممازحة: (يا ود يا حتة يا باسطة يا سكر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)