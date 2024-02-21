خطفت المذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو قدمت من خلاله نصائح من ذهب للمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلت المهندس, عبر إحدى البرامج التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدثت المذيعة الحسناء عن العلاقات في حياة الانسان وقالت أنها في حياتها الشخصية تقوم بوضع حدود لأي علاقة في حياتها. وقالت نجمة النيل الأزرق وسودانية 24 السابقة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: على سبيل المثال عندي صاحبتي علاقتي معها في حدود الأكل والمطاعم فقط لأنها شخصية تحب الأكل وتنشط الطرف الذي معها على الأكل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المذيعة شهد المهندس تقدم نصائح من ذهب تخطف بها إعجاب المتابعين: (عندي صاحبتي علاقتي معها في نطاق الأكل والطقة بس ومفروض نضع حدود للعلاقات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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