نشرت المودل السودانية الشهيرة تسابيح دياب, صور حديثة عبر إحدى حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الحسناء التي مثلت السودان في مسابقة ملكة جمال العالم الأخيرة بإطلالة مبهرة لفتت بها أنظار المتابعين. وكتبت تسابيح دياب, في الصور التي قامت بنشرها ووجدت تجاوباً كبيراً من قبل متابعيها: (تركت السهل للساهلين لأن النادر يحلو لي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تظهر بإطلالة مبهرة وتقول: (تركت السهل للساهلين لأن النادر يحلو لي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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