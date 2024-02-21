حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعلات واسعة بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مهندس سوداني شاب فرغ من تدشين اختراعه الجديد الذي وجد تجاوباً كبيرا. حيث قام المهندس الذي يقيم بمدينة عطبرة التي تقع في ولاية نهر النيل شمالي السودان, في مشروعه الجديد وعبر تقنية الإتصالات على رغم من ضعفها بالسماح لسيارته بالتحرك من على البعد بدون “سائق”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. من إحدى المدن السودانية ورغم الظروف الصعبة.. مهندس سوداني شاب يدشن اختراعه الذي يسمح بقيادة السيارة بدون “سائق” والإشادات تنهال عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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