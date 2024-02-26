واصلت الفنانة السودانية الضجة شهد أزهري, تخصصها في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة التي اشتهرت برقصاتها المثيرة في مقطع جديد تم تصويره من حفل أحيته بالمملكة العربية السعودية التي تقيم فيها. المطربة أثارت غضب المتابعين بتقديمها وصلة رقص أطلق عليها المتابعون اسم “المروحة” حيث قامت الفنانة بهز مؤخرتها بطريقة وصفها الجمهور بالفاضحة. ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد أبدى المعلقون غضبهم الكبير بسبب تمادي الفنانة في تقديم رقصاتها المثيرة. وطالب عدد من المعلقين الشباب الذين أطلقوا مبادرة تهدف لترحيل السودانيين الذين يقدمون محتوى “قبيح” بترحيل الفنانة كما فعلوا من قبل مع نجم التيك توك “أبو أحمد”, حيث كتب أحدهم: (عليكم الله رحلوها ولحقوها أبو أحمد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تواصل إثارة الجدل وتطلق رقصة “المروحة” الفاضحة عبر هز مؤخرتها تحت أنظار الحاضرين وساخرون: (عليكم الله رحلوها ولحقوها أبو أحمد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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