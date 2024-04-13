شرطة إقليم النيل الأزرق تنفذ بنجاح خطة تأمين الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك

نجحت رئاسة شرطة إقليم النيل الأزرق في تنفيذ خطة تأمين العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وخطة تأمين عيد الفطر المبارك بجميع محافظات الإقليم.

وقال العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية مدير شرطة الإقليم المكلف أن خطة هذا العام جاءت علي مراحل خلال الشهر الفضيل وخلال أعياد الفطر المبارك وإستهدفت تجفيف منابع الجريمة بالتركيز على نشر القوات بمناطق الهشاشة الأمنية والبؤر الإجرامية وفقا للتقارير الأمنية الميدانية بعدد من المحافظات وأضاف مدير شرطة الإقليم أن الخطة التأمينية حوت ترتيبات وإجراءات دقيقة تهدف الي منع إرتكاب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة والسلامة العامة والجرائم ضد المال والنفس بجانب السيطرة علي الأنشطة التي تودي الي الإحتكاك بين الرعاة والمزارعين كما أكد العميد بركية أن الأجهزة الأمنية وعبر لجنة الأمن تتحسب لكافة المآلات خاصة في ظل إستقبال الإقليم لعدد كبير من النازحين بسبب الحرب والحيلولة دون حدوث كافة المظاهر السالبة وأشاد مدير شرطة الإقليم بإدارات الشرطة التي أسهمت في إنجاح تنفيذ الخطة بسلاسة دون تسجيل بلاغات تشكل خطورة علي السلامة العامة.