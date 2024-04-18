أثار عدد من أفراد قوات الدعم السريع بالسودان سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو أثار ضحكات المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع متداول القائد الميادني لقوات الدعم السريع عبد الرحمن البيشي, وهو يخاطب الجنود. وتوعد البيشي, خلال خطابه التوم هجو, ومني أركو مناوي, وجبريل إبراهيم, وسط فرحة وهتاف الجنود الحاضرين. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد انفعل أحدهم في الحماس وأخذ يهتف بهتاف جنود الجيش الشهير (أمن يا جن) ليهتف معه زملائه قبل أن يتداركوا أنفسهم سريعاً ليقوموا بتغيير الهتاف إلى (دعم يا جن). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يثير سخرية الجمهور وهو يهتف هتاف الجيش الشهير (أمن يا جن) أثناء خطاب لقائده “البيشي” وزملائه يرددون خلفه ويتداركون أنفسهم سريعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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