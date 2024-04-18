تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو من حفل حاشد للفنانة الضجة عشة الجبل أحيته الأسبوع الماضي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت المطربة الملقبة بالجبلية بأحد المسارح بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وغنت المطربة الضجة خلال الحفل لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وهتفت (جيش بس) في إشارة منها لدعمها للقوات المسلحة. كما حذرت الجبلية وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين الجمهور الكبير الحاضر من مطالبتها بالغناء للدعم السريع, وقالت: (مافي زول يجي يقيف لي هنا يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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