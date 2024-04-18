تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك, مقطع فيديو حظي بتفاعلات واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام سودانيون بدولة فرنسا بمحاصرة القيادية بحزب الأمة مريم الصادق المهدي. وهتف السودانيون المتواجدون خارج القاعة التي استضافت مؤتمر باريس الأخير في وجه إبنة زعيم حزب الأمة (بعتينا يا مريم) و (بي كم بي كم قحاتة باعوا الدم) لترد عليها مريم: (والله ما بعتكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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