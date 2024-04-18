أهدى نجوم كرة قدم سودانيون بدولة قطر الفنانة الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو قاموا بتصويره من مقر إقامتهم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد صور قدامى لاعبي مدينة بحري بقطر بقيادة اللاعب أشرف فريني, المقطع وقاموا بإهدائه لجارتهم المطربة الشهيرة هدى عربي, والتي تعتبر من أشهر سكان المدينة الشهيرة بالعاصمة الخرطوم. واستعرض فريني, مهاتراته الكروية من داخل الملعب بعد نهاية إحدى المباريات الرمضانية التي شاركوا فيها على أنغام أغنية السلطانة (الحب هدأ) والتي رددها زملائه بالملعب. https://fb.watch/rx248BmaDD/ وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت المطربة بنشر المقطع عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت عليه: (وصل يا بحري… محبات ليك يا ( فريني) وللشباب المعاك). وتابعت سلطانة الطرب: (ومحبات لكل حلة خوجلي من السيد على لييييي حسن متولي ومن شارع شمبات لي البحر شوق لي بحري كلها شوق لأهلي والصحبة شوق لكل جميل في الحي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. لاعبون سودانيون بقطر يغنون للفنانة هدى عربي داخل الملعب ونجم نجوم بحري يستعرض مهاراته الكروية على أنغام أغنيتها الشهيرة (الحب هدأ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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