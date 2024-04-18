وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة عودة أحد ضباط الجيش لمنزله وقائه بأهله بعد غياب دام لعام كامل منذ بداية الحرب. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المؤثر للدكتور والمقدم بالقوات المسلحة محمد سليمان. وأظهر المقطع فرحة الأسرة برؤية إبنها المقاتل ضمن صفوف الجيش, حيث خرجت والدته لاستقباله وهي تصرخ بشكل هستيري بينما قام أبنائه بعناقه بشدة وشوق شديد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر.. شاهد لحظة أول لقاء للمقدم بالجيش الدكتور محمد سليمان بأسرته بعد عام كامل من الغياب بسبب الحرب.. والدته تخرج لاستقباله وتصرخ بشكل هستيري وأبناؤه يعانقوه بحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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