عائشة بن أحمد: الراجل ميقدرش يتكلم في التليفون ويعمل حاجة تانية.. الستات تقدر تعمل كل حاجة

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد وجهة نظرها في المشاكل الزوجية التي يتعرض لها الأزواج مؤخرًا، بسبب اختلاف المرأة مع الرجل على تحمل المسؤولية؛ خاصةً في فترة الحمل، وذلك بعد مناقشتها في مسلسل بدون سابق إنذار، الذي عرض في السباق الرمضاني 2024.

وقالت عائشة بن أحمد في تصريح خاص لـ القاهرة 24: الستات فترة الحمل بتقعد في البيت وتتوقف عن العمل ودا من حقها، وفي المجتمعات العربية بيكبروا الموضوع وإنتِ عشان حامل وعندك شغل، دي مسؤولية كبيرة.

وأردفت: إحنا كـ ستات بنعمل كل حاجة في نفس الوقت والرجل مابيقدرش يتكلم في التليفون ويعمل حاجة تانية، أما احنا بنتكلم وبنسوق ونحط روج وبنعمل كل حاجة، ونقدر نخلف ونهتم بيبتنا ونعمل كل حاجة.

وفي سياق آخر، وجهت عائشة رسالة لكل أم تعاني مع ابنها بمرض السرطان بعد تجربتها في مسلسل بدون سابق إنذار قائلة: هما أقوياء جدًا وهما اللي كانوا يساعدونا مش إحنا، وربنا مديهم قوة وصبر حاجة مرعبة، وهما كانوا بيطبطبوا عليا، وبحييهم على شجاعتهم، وعلى إنهم مكملين لآخر نفس ودا مش سهل خالص، وربنا يشفي كل مرضانا، والتصوير كان صعب جدًا وخاصة المشاهد اللي في المستشفى كلها كانت صعبة أوي ومرهقة، وكل يوم عياط في المشاهد وتعب نفسي.

القاهرة 24