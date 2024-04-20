إطلاق البوابة الإلكترونيةبسفارة السودان بالقاهرة وتدشين الهوية الرقمية الجديدة

أعلن السفير د محمد عبدالله التوم القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للسفارة و تدشين الهوية الرقمية الجديدة للسفارة وذلك مواكبة من السفارة للعالم المتقدم تقنيا و بعدد ٢١ خدمة الإلكترونية في مجال العمل القنصلي والمستشارية الثقافية والمستشارية الطبية إضافة إلى قسم الجوازات والسجل المدني . وأضاف السفير د التوم أن هذا العمل استغرق حوالي ١٠ أشهر بجهد إدارة التقنية بالسفارة وفريق من المتطوعين الخبراء في مجال التقنية بقيادة الدكتور يحيي عبدالله وزير الإتصالات الأسبق ، منوها إلى أن إطلاق البوابة الإلكترونية يهدف لتبسيط الإجرآءات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة ، ومنع دخول الوسطاء مع التأكيد على صحة البيانات التي يدخلها طالب الخدمة بنفسه. من جانبه قدمت المهندسه عسجد هاشم مديرة إدارة التقنية بسفارة جمهورية السودان لدى مصر شرحا للمشروع ومدى أهميته للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر ويحتاجون لخدمات السفارة . وقدم المهندس طارق سليمان خبير التقنية والحلول الذكية شرحا للهوية الجديدة للسفارة ودلالات الالوان الثلاثة المستخدمة فيها ، كما إستعرض جانبا من منصات وحسابات السفارة على مواقع التواصل الإجتماعي إضافة إلى الموقع الإلكتروني الجديد للسفارة وما يحويه من معلومات واخبار. البروفسور يحيي عبدالله الخبير الدولي في مجال الإتصالات وقائد فريق المتطوعين قدم شرحا كافيا عن البوابة الرقمية للسفارة والخدمات التي تقدمها ، مؤكدا على أهمية الحرص والدقة في إدخال البيانات أول مرة خاصة إدخال الرقم الوطني بصورة صحيحة مشيرا لسهولة الإجراءات وأن كل الخدمات يتم طلبها بالضغط على ذر الخيارات ما عدا التواكيل الخاصة بالقسم القنصلي فإنه يتم كتابتها نصا. وشهدت فعالية التدشين مشاركات من الصحفيين والإعلاميين بالأسئلة والتعقيب.

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