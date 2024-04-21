النيابة في قضية رشوة مياه أسوان: المتهمون انتهكوا الحرمات وأفسدوا في الأرض

أسوان - مصر

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، إلى مرافعة النيابة العامة، في قضية فساد شركة مياه أسوان، والمعروفة إعلاميا بـ”رشوة شركة مياه أسوان” والمتهم فيها عدد من موظفي الشركة، وآخرين بتلقي الرشوة.

وخلال الجلسة قال ممثل النيابة إن أوراق القضية حوت أفعالا منكرة قام بها المتهمون، وانتهكوا بها الحرمات، وتسببت تلك الأفعال في خيانة البلاد، والإفساد في الأرض، لأنهم أخلّوا بمهام وظائفهم.

وأضاف: المتهمون تاجروا بوظائفهم العمومية، وأخلوا بما يعملون في تلك الوظائف ما أسند إليهم فيها، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الإدارة ورأس الشركة حصل على رشوة باعتراف أحد المتهمين في القضية.

وكانت المحكمة قد أجلت المحاكمة لجلسة اليوم لاستدعاء مدير المشروعات لسماع أقواله كما كلفت النيابة بضم لائحة المشتريات.

كانت النيابة العامة قد أحالة ملف القضية للمحاكمة بعد أن كشفت أن المتهمين أرسوا عددا من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم فى عملهم بشركة مياه.

وشملت قائمة المتهمين في القضية كلا من: رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين تحصلوا على مبلغ وقدره 8 ملايين و50 ألف جنيه مقابل إرساء المناقصات على الأشخاص والتربح من وظيفتهم بشكل فاسد.

الشروق نيوز