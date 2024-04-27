شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية “وليد من الشكرية” المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة

نشر الشاعر السوداني الشاب أحمد كوستي, تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف كوستي, عن احتلال أغنية “وليد من الشكرية” التي صاغ كلماتها وقام بتلحينها وغنتها المطربة إيمان الشريف, المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية في القرن الحادي والعشرون.

وكتب الشاعر الشاب: (النجاح ينبع من الإصرار والجهد المتواصل، فهو تحقيق للأهداف بعد مسيرة طويلة من التحديات. كل خطوة ناجحة تقربنا أكثر من تحقيق أحلامنا. يسرني أن تكون أغنية ‘وليد’ من الشكرية، التي كتبت كلماتها ولحنتها، قد احتلت المركز رقم 35 في قائمة أفضل 50 أغنية عربية في القرن الواحد والعشرين، وهذا فرصة لأعبر عن شكري وامتناني لله).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تجاهل الشاعر ذكر اسم الفنانة إيمان الشريف, التي تغنت بالأغنية الشهيرة, وهو ما أثار غضبها وجعلها تخرج عن صمتها بتدوينة أرفقت معها تدوينة الشاعر.

حيث ردت إيمان الشريف عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: (أنت كتبت ولحنت حقك لكن عادل حسن ليهو دور من تنفيذ وتوزيع شكرا ليهو شكرا لي ايمان الشريف ألانت بتتجاوز اسمها شكر للناس لولاهم لا ما كانت الاغنيه تكون رقم ٣٥.. المحترم يحترم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)