أثار الناشط السوداني الشهير محمد عمر “الشكري”, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في بث مباشر مع الناشط وليد.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حكى الشكري, قصة حبه لفتاة تجمعه بها علاقة قرابة وصلة رحم لكنه أصبح يكرهها بسبب سخريتها من سيارته.
وقال الناشط الشهير أنه كان يحب الفتاة حتى اتصل به والدها في يوم من الأيام يطلب مساعدته بعد أن نفذ بنزين سيارتهم وهو مع أسرته.
وتابع الشكري: كنت أقود وقتها سيارة “بوكسي” موديل 78 بينما كان والد الفتاة يملك سيارة فارهة من طراز “لاند كروزر”.
وعندما وصلت ومعي البنزين لمساعدتهم شاهدت الفتاة التي أحبها سيارتي لتخاطب والدها (بنزين عربية محمد بشتغل عندنا).
ليؤكد الشكري بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن أصبح يكره الفتاة التي شبهها بالحسناء “لوشي” عندما كان سمحة على حد تعبيره.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني الشهير “الشكري”: (كنت بحب واحدة قريبتنا تشبه لوشي لمن كانت سمحة لكن شميتها وكرهتها بسبب هذا الموقف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.