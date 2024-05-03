بالصورة والفيديو.. شاهد ردة فعل شاب سوداني عندما طلب منه صديقه المقرب الزواج من شقيقته على الهواء مباشرة

فاجأ شاب سوداني صديقه المقرب على الهواء مباشرة وهو يطلب منه في مكالمة هاتفية مسموعة يد شقيقته “نسرين”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الشاب وعبر إحدى برامج “المقالب” الكاميرا الخفية بالاتصال بصديقه.

حيث فاجأ الشاب صديقه بطلب مفاجئ حينما باغته بأنه يطلب الزواج من شقيقته “نسرين” دون أن يعلم أنه على الهواء وفي برنامج “مقالب”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد كانت ردة فعل الصديق طبيعية ورحب به كزوج لشقيقته بشرط أن يذهب لأبيه ويطلب يدها, قبل أن يتفاجأ في النهاية أن المكالمة مسجلة وتم بثها على الهواء مباشرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)