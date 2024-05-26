الخارجية تطالب مكتب الصحةالعالمية لتوضيح ملابسات استخدام المليشيا لزي المنظمة

أستدعت وزارة الخارجية وبحضور أعضاء اللجنة الفنية للعون الإنساني، اليوم السيدة هلا خضر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في السودان بالإنابة، علي خلفية استخدام أحد قيادات المليشيا الإرهابية لزي المنظمة الرسمي. وطالبت الوزارة المنظمة بتوضيح ملابسات الحادثة، وإصدار إدانة واضحة لاستغلال المليشيا لشعار منظمة الصحة لارتكاب جرائمها.

وأوضحت ان صمت المنظمة عن الحادثة من شأنه ان يثير الشكوك والمخاوف حول موقف المنظمة من انتهاكات وجرائم المليشيا. من جانبها وعدت مدير مكتب المنظمة بالإنابة بإعلان موقف من استغلال المليشيا لشعار المنظمة، بعد التشاور مع رئاسة المنظمة في جنيف. سونا

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