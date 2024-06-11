السجن 5 سنوات لزوج هدد زوجته بنشر فيديوهات لها

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار تامر رضا، بالسجن لمدة 5 سنوات لزوج لقيامه بابتزاز زوجته، وتهديدها بنشر مقاطع فيديو لها أثناء العلاقة الزوجية، دون علمها للحصول منها على أموال، بمدينة قنا.

ترجع وقائع الأحداث إلى شهر أبريل عام 2021 عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا من المجنى عليها «مريهان .ا.ن» ربه منزل بتلقيها تهديد من زوجها المدعو «سامح.ص.ز» لقيامه بنشر مقاطع فيديو لها أثناء العلاقة الزوجية بينهما لابتزازها الحصول منها على أموال، فيما تبين من تحريات المباحث صحة الواقعة، حيث اعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن التقط بهاتفه المحمول تسجيل مرئي وصوتى لها في مكان خاص، دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات، كما هدد المجنى عليها بافشاء تلك المقاطع المصورة محل الاتهام السابق لحملها على دفع مبلغ مالى نظير عدم تنفيذ وعده بنشر تلك التسجيلات على النحو المبين بالأوراق، كما أذاع تلك التسجيلات المرئية إلى البعض بغير رضاء المجنى عليها على النحو المبين بالأوراق، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، كما تعمد ازعاجها ومضايقتها.

تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، والتي أحالت القضية برقم 632 لسنة 2021 كلى قنا لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.

المصري اليوم