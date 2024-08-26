خطف مقطع فيديو تم تصويره من مدرجات إستاد جوبا الدولي, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الترند. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام جمهور جنوب السودان بمؤازرة وتشجيع فريق الهلال السوداني بقوة في مباراته ضد فريق الأهلي بنغازي, خلال المباراة التي احتضنها استاد جوبا بجنوب السودان, لحساب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. ورقص جمهور جنوب السودان الذي أرتدى الزي الأزرق شعار نادي الهلال على أنغام الأغنية السودانية الوطنية (نحنا في السودان نهوى أوطانا) التي عزفتها فرقة موسيقية بالمدرجات. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن جمهور الجنوب كان قد ساند المريخ بقوة أيضاً في مباراته التي لعبت يوم السبت أمام النصر الليبي, والتي كسبها المريخ بثنائية كفلت له التأهل رفقة الهلال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. جمهور جنوب السودان يغني ويرقص في المدرجات على أنغام الأغاني الوطنية (نحنا في السودان نهوى أوطانا) خلال تشجيعه لفريق الهلال أمام الأهلي الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.