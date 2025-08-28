وزير الإنتاح بسنار يطمئن على المراحلة المتقدمة للمحاصيل بمحلية السوكي

وقف مدير عام وزارة الإنتاح والموارد الإقتصادية ولاية سنار _ الوزير المكلف المهندس الهادي الصادق صباح الاربعاء على المشاريع الزراعية بمحلية السوكي في أعقاب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق واسعة من الولاية مساء أمس وذلك للاطمئنان على المراحلة المتقدمة للمحاصيل المزروعة في مساحة تقدر باكثر من خمسمائة ألف فدان في القطاع المطري استهدفتها المحلية هذا الموسم بالتركيز على محصول الذرة من أجل توفير الأمن الغذائي.

ولفت الى ان الموسم السابق، ترك آثارًا كبيرة على المزارعين، حيث فقدوا الكثير من مدخلاتهم ومحاصيلهم، لذلك، كان اعتمادهم الكلي على الدولة. وقال أن التمويل الزراعي شهد تحسنًا، حيث ارتفعت نسبة التمويل من 35% إلى 57%.

واشار المدير العام الى ان التنبؤات الجوية تشير إلى تأخر الأمطار، ولكن المتابعات تشير إلى تباين في الأمطار، مع توقعات بأن تكون المنطقة الغربية ضمن حزام المطر، مما يبشر بأمطار ممتازة.

كما وقف سيادته على مشروع شركة الوفاق الزراعي في القطاع المروي، بمساحة 180 فدانًا خصصت لإنتاج تقاوي الذرة الصنف طابت، تهدف إلى توطين وتوفير تقاوي عالية الجودة لموسم 2026 تحت إشراف الجهات الفنية المعنية ، من خلال تطبيق تقنيات الإنتاج الحديثة في القطاعين المروي والمطري.

ولفت الصادق إلى أن مشروع الوفاق يعد أحد المشاريع الأساسية في إنتاج التقاوي، للقطاع البستاني الممتد على الشريط النيلي، ويشكل جزءًا كبيرًا من النشاط الزراعي، موضحاً ان محلية السوكي منطقة زراعية هامة، تسهم وبشكل كبير في الإنتاج .

وأكد المدير العام أن وزارته وضعت التحوطات اللازمة لتاهيل بيارة المشروع للري التكميلي لتحسين نظام الري، موضحاً اهمية إستقرار التيار الكهربائي في تشغيل الطلمبات لري المحصول لضمان نجاح الموسم الزراعي.

وأكد الهادي أن وزارته تتطلع إلى تحقيق إنتاجية عالية من خلال تطبيق جرعات تعززية إضافية.

حيث اطلقت إدارة الشركة تأكيدات ان هذه الحقول خصصت لزراعة التقاوي المحسنة عبر استخدام الحزم التقنية والزراعة المبكرة، متوقعاً إنتاج 20 جوالاً للفدان.

من جانبه كشف المهندس/ موسى أحمد إدريس، مدير إدارة القطاع المطري والمشاريع الرائدة بولاية سنار عن استهدف زراعة مساحة 4 ملايين فدان بولاية سنار .