شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس مجلس السيادة “البرهان” يشارك المتدربين بالجيش الطابور الصباحي بالجري معهم والجمهور: (الكاهن قائد حقيقي حفظك الله وسدد خطاك)

حظي مقطع فيديو لرئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, بآلاف الإعجابات بعد تداوله عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر قائد الجيش, يشارك المتدربين المنضمين للقوات المسلحة, الطابور الصباحي بمركز تدريبهم. وظهر “البرهان”, وهو يجري مع الجنود برشاقة كبيرة وروح معنوية عالية وسط تعليقات مشيد من الجمهور أبرزها: (الكاهن قائد حقيقي حفظك الله وسدد خطاك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

