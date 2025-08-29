الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تذرف الدموع وتفاجئ الجميع: (ظروفي وأكل عيشي أجبروني على العودة للغناء والحفلات)

فاجأت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في بث مباشر جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, الجمهور بإعلانها العودة للغناء وإحياء الحفلات الخاصة.

وقالت القلعة في بث مباشر تابعه الآلاف من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تذرف الدموع: (ظروفي وأكل عيشي أجبروني على العودة للغناء والحفلات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

الكلمات الدلائليه
