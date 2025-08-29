سينما - مسرح تألقت الفنانة وئام مجدي في فيلم “ماما وبابا”، أحدث أعمالها السينمائية الذي يعرض حالياً في السينمات. وقالت وئام مجدي في تصريحات لـ “صدى البلد”: “أنا بجسد شخصية جميلة ولايت صديقة ياسمين رئيس في الفيلم هي بنت دلوعة وفي نفس الوقت شديدة مع زوجها”. وأضافت وئام مجدي، أن الكواليس كانت جميلة جدا ومليئة بالتعاون والإيجابية وسعيدة بالعمل مع كل فريق العمل والفيلم تجربة مميزة ومختلفة ومناسب للعائلة. “ماما وبابا” من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و وئام مجدي تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل. صدى البلد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر وئام مجدي تكشف أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم ماما وبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.