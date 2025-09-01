استخراج 900 جواز سفر في أسبوعين بمركز شرق النيل بولاية الخرطوم

تحت شعار “المواطن أولاً”، رفعت الإدارة العامة للجوازات والهجرة هذا المبدأ لتسهيل وتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات استخراج الجواز الإلكتروني والمعاملات الهجرية المختلفة في أي مكان.

وقد شهد مركز خدمات الجوازات والسجل المدني بمحلية شرق النيل إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في استخراج وثائق السفر وإجراء معاملات السجل المدني المتنوعة.

تم افتتاح المركز قبل أسبوعين، بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف بسبب الحرب، وقد تم استخراج أكثر من 900 جواز سفر منذ إعادة تشغيله.

ويقدم المركز خدماته لجميع المواطنين، خاصة سكان محلية شرق النيل الممتدة من مناطق الحاج يوسف إلى منطقة أبو دليك وسهول البطانة وشرق الجزيرة، بالإضافة إلى أحياء الرياض والمنشية والجريف غرب بمحلية الخرطوم والجريف شرق.

يعمل المركز تحت إشراف العقيد شرطة حيدر محمد إبراهيم، رئيس مركز جوازات شرق النيل. وقامت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة بزيارة للمركز للوقوف على سير العمل واستطلاع آراء المواطنين الذين يفدون إليه لاستخراج الجواز الإلكتروني وخدمات السجل المدني المختلفة، مثل شهادات الميلاد، الرقم الوطني، وشهادات الوفاة.

حيث قامت الرائد سارة سيف الدين برصد نبض المواطنين في مركز شرق النيل بالصورة والفيديو. وقال رئيس مركز جوازات شرق النيل، العقيد شرطة حيدر محمد إبراهيم، إن طاقم الإدارة بالمركز عمل بروح الفريق الواحد من أجل تأهيل المبنى وإعادته إلى سابق عهده.

وأشار إلى أن المركز كان في السابق يقدم خدمات السجل المدني فقط، أما الآن فقد أصبح مركزاً متكاملا لخدمات الجوازات والسجل المدني. وأضاف أن المركز يغطي رقعة جغرافية واسعة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للجوازات والهجرة في سبيل تخفيف العبء عن المواطنين، وتقريب الخدمات إليهم في أماكن سكنهم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

من جانبه، قال الرائد شرطة عبد الرحمن سر الختم عبد الرحمن، ضابط الجوازات بمركز شرق النيل، إن المركز قدم خلال الأسبوع الأول خدمات استخراج 455 جواز سفر تم تسليمها للمواطنين، بينما تم استخراج 432 جوازاً في الأسبوع الثاني، ليصل إجمالي الجوازات المستخرجة إلى ما يقارب 900 جواز. وأضاف أن المركز متكامل ويقدم خدماته للجمهور بكفاءة عالية.

وقد عبّر عدد من المواطنين عن إشادتهم بالخدمات المقدمة، مشيرين إلى سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.

وقال المواطن يحيى الفاضل، من سكان محلية شرق النيل، إنه وجد في المركز جميع خدمات الجوازات والسجل المدني، وأن الإجراءات تسير بسلاسة ودون تعقيد، مشيراً إلى أنه أكمل معاملاته في زمن قياسي، حيث استخرج شهادة ميلاد لابنه في ذات اليوم.

ويأتي افتتاح المركز في إطار جهود الدولة لتقريب الخدمات من المواطن، وتحقيق العدالة في توزيع المرافق الحيوية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

سونا