شاهد بالصورة والفيديو.. الهلال يصطاد “الجاموس” في طريقه نحو دور المجموعات بأبطال أفريقيا

نجح الهلال السوداني, في تخطي الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد اجتيازه عقبة منافسه فريق الجاموس, الجنوب سوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حسم الهلال, المباراة التي جرت عصر اليوم الأحد بملعب زنزبار, مبكراً من الشوط الأول. ويدين ممثل السودان, بفوزه لمحترفه البورندي, جان كلود, الذي سجل هدف المباراة مستفيداً من عودة الكرة من حارس مرمى الجاموس, ليضعها في الشباك معلناً تأهل فريقه للمرحلة القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

