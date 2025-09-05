تفقد وفد من امانة اقليم العاصمة القومية الجرحي والمصابين من القوات المشتركة بالخرطوم.وتقدم الوفد الدكتور عادل حسب الله سليمان امين الإدارة والتنظيم بالاقليم والاستاذ عبدالرحيم داؤود تردة أمين محلية امبدة والمهندس طارق ابكر امين محلية كرري والاستاذ زكريا عبدالقادر نائب امين محلية شرق النيل والاستاذ ابوبكر موسي الامين السياسي لمحلية الخرطوم. وحيا الوفد مصابي العمليات العسكرية واشادوا بصمودهم ضد الباطل متمنيين لهم عاجل الشفاء، جدير بالذكر ان الزيارة رفعت من الروح المعنوية للمصابين واسرهم حيث استقبلوا الوفد بمورال المشتركة فوق وباالزغاريد من أسرهم ودعوات النصر. اعلام الامانة الاربعاء 3-سبتمبر-2025

كانت هذه تفاصيل خبر العدل والمساوة السودانية.. وفد من امانة اقليم العاصمة القومية يتفقد الجرحي والمصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.