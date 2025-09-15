أمير قطر: بلادي تعرضت لهجوم غادر.. وعازمون على مواجهة عدوان إسرائيل

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن عاصمة بلاده الدوحة تعرضت لهجوم غادر من إسرائيل، واصفاً إياه بالانتهاك السافر، إذ فوجئ المواطنون القطريون، والعالم كله صُدم من العدوان والعمل الإرهابي الجبان.

كما لفت إلى أنه في الوقت الذي وقع “الاعتداء الغادر” ضد قادة حماس كانوا حينها يدرسون اقتراحاً أميركياً تسلمته من الدوحة ومصر.

وذكر أمير قطر أثناء انطلاق القمة العربية الإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية، أن عاصمة بلاده تستضيف وفوداً من حركة حماس وإسرائيل في الدوحة، متسائلاً في الوقت ذاته عن سبب تفاوض إسرائيل مع قادة حركة حماس إذا كانت ترغب باغتيالهم.

في السياق ذاته، أوضح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الدوحة التي تستضيف وفوداً من حماس وإسرائيل أنجزت وساطتها تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين ليتجاوز إجمالي عدد الرهائن الذين جرى تحريرهم أكثر من 130 رهينة، فيما ساعدت على وقف النار مرتين.

وشدد الشيخ تميم بن حمد على أن بلاده عازمة على مواجهة العدوان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات القانون الدولي كافة للدفاع عن أنفسنا، كما قال، مشيراً إلى أن إسرائيل طرف لا يعترف بأي خطوط حمراء، ولو قبلت مبادرة السلام العربية لوفرت مآسي لا تحصى.

وأكد أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وحكومة إسرائيل تعتقد أنها ستفرض الأمر الواقع على العرب.

العربية نت