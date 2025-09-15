تنفيذي الخرطوم يقف على تهيئة بيئة المدارس

وقف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير على تهيئة بيئة المدارس بعد انتظام جميع الفصول الدراسية الأحد وفقًا للتقويم الدراسي للعام الدراسي 2025 – 2026 .

حيث وقف على عمليات النظافة وإزالة آثار الحرب بمدرسة عبد المنعم حسونة الثانوية بنين بالعمارات جنوب، ووجه باستكمال عمليات النظافة وإزالة جميع المخلفات من هياكل السيارات والتراكمات داخل المدرسة، والتي خلفتها مليشيا الدعم السريع بعد أن قامت بنهب الفصول والمكاتب والمعمل الرئيسي بالموقع .

وشدد على استكمال أعمال النظافة عبر نفير بمشاركة هيئة نظافة المحلية وطلاب المدرسة والمجلس التربوي ومواطني الحي حتى تنتظم الدراسة بالصورة المثلى مع بداية العام الدراسي.

وقف المدير التنفيذي للمحلية برفقة مدير مصارف الخرطوم المهندس محمد طه على التحسينات في تصريف مياه الأمطار بمنطقة الخرطوم ثلاثة، والتي تأثرت بتراكمات مياه الأمطار وإغلاق المصرف الرئيسي بشارع أحمد خير قرب مجمع خدمات الجمهور .