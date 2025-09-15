شاهد بالفيديو.. الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر يظهر وهو يتمشى في شوارع القاهرة بقميص عاري من الصدر يكشف به عن علاماته

عاد شاب سوداني, زعم أنه المهدي المنتظر, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد عقب الفيديو الذي كان قد نشره في وقت سابق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب السوداني؟ ظهر وهو يتمشى في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة بقميص مكشوف وعاري من الصدر.

وعاد الشاب الذي أثار ضجة واسعة لكشف العلامات التي تدل على أنه المهدي المنتظر, منها ظهور “شامات”, واضحة في منطقة الصدر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)