شاهد بالفيديو.. جندي بالدعم السريع ينتقد “حميدتي”: (تمنحوا العربات القتالية لأقاربكم ونسابتكم ومافي حاجة بتلمنا معاك غير عهد الشهداء)

نشر جندي بالدعم السريع, مقطع فيديو نال حظه من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قام روادها بتداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر جندي الدعم السريع, غاضباً خلال رسالة بعث بها لقائده محمد حمدان دقلو “حميدتي”. وشكى الجندي في رسالته من المحاباة الموجودة داخل الدعم السريع, وقال في حديثه: (تمنحوا العربات القتالية لأقاربكم ونسابتكم ومافي حاجة بتلمنا معاك غير عهد الشهداء). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

