ستتراجع وزارة الإعلام السودانية عن القرارات التي أصدرتها اليوم بحق قناة العربية بالسودان. ستتراجع الوزارة وستعود القناة ومراسلتها للعمل من كورنيش بورتسودان وقلب الخرطوم.
■ قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول. الوزارة تتحرك بالمزاجات وليس السياسات. قبل أشهر، ازدَرَد وزير الإعلام قراراته الثورية بإيقاف مراسلة قناة الشرق التي كانت تنقل أخبار وتصريحات قادة الجنجويد وتتحدث عن موقف حكومة بورتسودان. نعم، حكومة بورتسودان.
■ عادت المراسلة المذكورة لمباشرة عملها وعاد وزير الإعلام لعمله بلا مخالب!
■ اكتشفت وزارة الإعلام فجأة أن قناة العربية تخالف القوانين المنظمة لعمل القنوات الأجنبية في البلاد. ويقيني أنه لولا الرفض الشعبي الكاسح للمادة الأخيرة للقناة لما حرّكت وزارة الإعلام ساكناً ولا سكّنت متحركاً.
■ ستعود العربية ومراسلتها للعمل، وأنتم شهود!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
