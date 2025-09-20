بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة

تنفيذاً لتوجيهات لجنة أمن الولاية وخطط شرطة ولاية البحر الأحمر التي تهدف لمحاربة الجريمة بكافة انواعها وتجفيف منابعها وقطع الطريق علي الشبكات الإجرامية من ممارسة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي بالإضافة لإزالة الظواهر السالبة وتنفيذ أمر الطوارئ الولائي الخاص بعدم حمل شخصين علي الدراجة النارية في هذا السياق نفذت شرطة محلية بورتسودان حملة أمنية كبري تحت إشراف مدير شرطة ولاية البحر الأحمر بمشاركة قوات الشرطة باداراتها المختلفة ، وفرق الميدان بالخلية الأمنية، الاستخبارات العسكرية ، جهاز المخابرات العامة ، شرطة محلية بورتسودان ، ومتابعة رئيس وأعضاء لجنة أمن الولاية واللجنة الفنية العسكرية.

وقد أسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد (111) دراجة نارية مخالفة للمادة (16) امر محلي كما تم ضبط عدد (47) مخالفة ترخيص تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بقسم شرطة ديم عرب

من جانبه تفقد اللواء شرطة/ دفع الله طه أحمد مدير شرطة ولاية البحر الأحمر سير العمل الميداني لهذه الحملات برفقة مدراء الدوائر والإدارات مشيدا بالجهود التي بذلتها القوات الأمنية المشتركة في إسناد جهود تحقيق أهداف العملية الامنية وتحقيق الأمن والطمأنينة وانفاذ سيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة .

المكتب الصحفي للشرطة