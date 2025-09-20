الكونفيدرالية..انتصار تاريخي للأهلي مدني على النجم الساحلي بهدف نظيف

حقق فريق الأهلي مدني السوداني فوزاً ثميناً على ضيفه النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد أداء جماعي مميز أمتع الجماهير الحاضرة.

