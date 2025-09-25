بداية أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل للعام 2025

أكد الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، أن الامتحانات تُعتبر عملية مهمة ورسالة عظيمة تنتظرها الأسر على امتداد الولاية وبالخارج في أكثر من (12) دولة.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة وزارة التربية والتعليم بالدامر، المعلمين، والمعلمات المشاركين في أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية للعام (2025) التي بدأت اليوم الخميس للمراكز الولائية والخارجية وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية والقيادات النقابية على المستوى الاتحادي، والولائي، والمحليات.

وقال وزير التربية والتعليم إن الامتحانات وأعمال التصحيح قد تأخرت لأسباب خارجة عن الإرادة، مشيراً للأعداد الكبيرة للتلاميذ الجالسين للامتحانات بالولاية، والمراكز الخارجية بعد أن تحملت الولاية عبء التعليم بالسودان في ظل شعار (التعليم لاينتظر) الذي رفعه والي ولاية نهر النيل.

مشيدا بالمعلمين، والمعلمات لجهدهم الكبير في التعليم الذي ساهم في تثبيت أركان الدولة.

وطالب وزير التربية والتعليم، المعلمين، والمعلمات بسرعة إنجاز عملية التصحيح مع مراعاة الاتقان وأن يكون التصحيح في مصلحة التلميذ بتحسس وتحري الإجابة الصحيحة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بولاية نهر النيل بالشكر والتقدير لوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية لدعمها الكبير الذي ظلت تقدمه للوزارة في كل المناسبات وشكر كذلك وزارة المالية في توفير استحقاق الامتحانات وبرنامج تحسين بيئة العمل بالوزارة.

وثمن الوزير جهود الهيئة النقابية لعمال التعليم، والاتحاد المهني للمعلمين بالولاية في تهيئة البيئة الصالحة للمعلمين لأداء مهمة التصحيح كما شكر اتحاد عمال الولاية، واتحاد مؤسسات التعليم الخاص بالولاية لدعمهم لأعمال الكنترول. وتقدم بالتحية للوزارات، والمحليات، والمؤسسات، والمنظمات، وكل الجهات الداعمة للتعليم بالولاية.

وبشر وزير التربية والتعليم ببداية إجراءات تقديم منحة الطوارئ المقدمة من منظمة اليونسيف لعدد (586) مدرسة مضيفاً أن المدارس التي لم تصرف المنحة الأولى ستتم لها المعالجة قريباً. كما بشر بتقديم كميات من المعينات المدرسية للمدارس عند بداية العام الدراسي الجديد.

من جانبه قدم الأستاذ جمال الدين بلة محجوب، مدير الإدارة العامة للتقويم والامتحانات بولاية نهر النيل جملة من الموجهات للمصححين. مطالباً بمراعاة الدقة والشفافية والعمل الجاد ومراعاة مصلحة التلميذ.

وبشر بإتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات المتميزين في أعمال مرحلة القطع للمشاركة في أعمال التصحيح مع إعطاء المحليات حصتها المقررة لها في التصحيح كاملة.

هذا وقد أدى المعلمون، والمعلمات القسم قبل بداية أعمال التصحيح.

هذا وكان الأستاذ عبد الرحيم العبيد الفكي، مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالولاية، والأستاذ صديق أحمد محمد البُر، رئيس الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية نهر النيل، والدكتور عبد الرحمن خير الله بحر، رئيس الاتحاد المهني للمعلمين بالولاية قد خاطبوا المعلمين، والمعلمات، مشيرين إلى أهمية مرحلة التصحيح مقدمين جملة من النصائح التي تصب في تجويد عملية التصحيح التي وصفوها بأنها فرصة للتدريب ورفع القدرات وتلاقح الأفكار.

وقدم الأستاذ صديق البُر رئيس الهيئة النقابية لعمال التعليم بالولاية بشريات بتضمين استحقاق الترقيات للمعلمين اعتباراً من مرتب سبتمبر لبعض المحليات مع مواصلة الجهود لإنزال الاستحقاق لبقية المعلمين، مضيفاً أن التعيينات للمعلّمين ستبدأ قريباً بعد أن تم فك التجميد للترقيات والتعيين.

وتقدم في هذا الصدد بالشكر لوزارة التربية والتعليم، وإدارة شؤون الخدمة لإنفاذ الترقيات.

هذا ويُشارك في تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية عدد (350) معلماً، ومعلمة من مختلف المحليات.

سونا