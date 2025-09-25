السفارة السودانية بالقاهرة تحسم الجدل حول ملف المدارس السودانية في مصر

بهذا تفيد المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة بأن ملف المدارس السودانية بمصر يتم الإشراف عليه بواسطة المستشارية الثقافية بصورة كاملة وليس لأي جهة أخري أي صلة بهذا الملف ، وأن كل ما يصدر من المستشارية الثقافية في هذا الملف يتم نشره علي صفحة السفارة بمواقع التواصل حصرياً ، وترجو المستشارية أن تنوّه المدارس بضرورة الالتزام الصارم بضوابط وتوجيهات السلطات التعليمية المصرية ، وعدم الإعلان عن مزاولة أي نشاط تعليمي تحت أي مسمى قبل بداية العام الدراسي ، وتفيد المستشارية في هذا الصدد أن السفارة في تواصل دائم مع السلطات التعليمية المصرية لتوفيق أوضاع المدارس السودانية بجمهورية مصر .

كما تود المستشارية أن تفيد بإيقاف الخطوات والإجراءات المعلنة بواسطة إدارة مدرسة الصداقة بشأن برنامج (IPschools ) ، وفي ذات السياق تؤكد المستشارية بأنها ليست معّنية أو لديها صلة بتبنّي أو إعتماد أي برنامج تقني أو تطبيق يطرح للمدارس من قبل أي جهة للتعامل معه ، و تؤكد على التقيد بما يصدر من المستشارية الثقافية عبر موقع / صفحة السفارة الرسمية فقط .