معتمدية اللاجئين تواصل عمليات ترحيل اللاجئين من ولاية الخرطوم الى ولاية النيل الأبيض

تم ظهر الأحد تسيير الرحلة الثامنة عشر من ولاية الخرطوم الى ولاية النيل الابيض لنقل اللاجئين الجنوبين من معسكر بانتيو بمحلية جبل اولياء لعدد (52) فرد مقسمين على عدد (27) ملف وتحركت الرحلة بعدد (6) دفار للأمتعة وعدد (2) باص سفري.
بإشراف مباشر من مكتب مساعد معتمد اللاجئين الخرطوم و مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الخرطوم، بحضور من الحماية والتسجيل وممثلي الأجهزة الأمنية من المخابرات والإستخبارات والشرطة الأمنية بالمعتمدية.
تحركت الرحلة بقيادة معتمدية اللاجئين ممثّلة في الأستاذ علم الهدى محمد علي وممثل المخابرات العامة بالمكتب نصرالدين دفع الله، وملازم اول شرطة أحمد سليمان إدريس من دائرة الأجانب وأفراد قوته التأمينية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
